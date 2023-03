Sósia de Richarlison admite que mentiu após dizer que ficou com ex-BBB Tina

Felipe Lima, um dos sósias de Richarlison, foi desmentido após ter gravado um vídeo confirmando que ficou com a BBB Tina Calamba.

Confinada na casa de repescagem do reality, a sister não imagina que uma simples declaração sobre ter ficado com o jogador da seleção renderia tanto assunto aqui fora.

Agora, Felipe foi procurado pelo jornal Extra e começou a conversa dizendo que beijou a ex-BBB, mas acabou depois confessando que era mentira.

Isso porque ao investigar a agenda de Tina, foi possível ver que a modelo não estava na mesma cidade que Felipe no dia em que ele compareceu ao camarote do Bar Brahma, em São Paulo.

Tina participou do carnaval carioca no Copacabana Palace e depois viu o desfile na Marquês de Sapucaí, indo para São Paulo somente no dia do desfile das campeãs em 25 de fevereiro.

“Falei pela zoeira, pela resenha. Foi engraçado porque ela falou isso, mas todo mundo viu que o cara (Richarlison) não estava aqui no Brasil. O Richarlison compartilhou minha foto, começou a me seguir e eu mandei mensagem para ele. Agradeci e falei que era tudo resenha (sinônimo de brincadeira). Ele ainda não me respondeu. Mas se meu celular está tocando o dia todo, imagine o dele?, disse.

Apesar de não ter ficado com Tina, o paulistano que trabalha como sósia de RIcharlyson afirma que já usou o nome do jogador para ficar com outras mulheres, segundo ele sem enganar ninguém.