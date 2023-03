Guimê fala sobre Lexa após fim do casamento por importunação no BBB23

MC Guimê conversou com os seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 23, e falou sobre como andam as coisas com a esposa Lexa após a sua eliminação por importunação sexual contra Dania Mendez no BBB23.

Pouco depois de sua expulsão, Leo Dias noticiou que Lexa teria decidido perdoar o cantor. Mas na quarta-feira (22) os jornais O Dia e Metrópoles informaram que o casamento chegou ao fim após a polêmica.

O cantor que já prestou depoimento à polícia no caso em que é investigado pelo crime, postou uma das tatuagens em homenagem à cantora e disse que ainda busca pelo seu perdão.

"Você está bem e está feliz? Quero ver você feliz com a Lexa", escreveu um seguidor.

"Bem, graças a Deus, feliz na medida do possível. Também quero [ficar com Lexa]. Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo. Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros. Agora, ela está no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui".

Questionado se segue mantendo contato com Cara de Sapato, que assim como ele foi expulso por importunação sexual contra Dania Mendez, ele confirmou. “Com certeza”.