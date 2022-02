Solteiro, Shawn Mendes curte foto de Bruna Marquezine e empolga fãs

Fãs de Bruna Marquezine ficaram alvoroçados após a atriz ganhar um like de Shawn Mendes em sua foto mais recente publicada no Instagram.

Na selfie, Bruna aparece no espelho com um look preto decotado.

Shawn Mendes está solteiro após o fim do namoro com Camila Cabello, que durou quase dois anos e acabou em novembro do ano passado. Bruna também está solteira, desde o término com Enzo Celulari em junho de 2021.

Vale lembrar que Bruna e Shawn chegaram a se encontrar e foram vistos conversando ao pé do ouvido no Rock in Rio em 2017. Na época, rolaram rumores de que os dois teriam vivido um breve affair.