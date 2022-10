Solteiro, Fernando Zor dá beijo em jornalista durante entrevista; vídeo

“Tinha uma época em que a gente fazia uma brincadeira no show, a gente tirava tipo uma roleta, e quando caía no beijo era eu que dava”, relembrou Fernando.

Curtindo a vida de solteiro, Fernando Zor deu um selinho em uma jornalista durante uma entrevista neste fim de semana, no interior de Santa Catarina. O cantor recentemente terminou o namoro de idas e vindas com Maiara.

