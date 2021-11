Skank retoma turnê de despedida e anuncia show extra em SP

Os ingressos ficam disponíveis no site da Ticket360, a partir das 18h desta terça (23), com preços que variam de R$ 70 a R$ 380.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Skank confirmou show extra em São Paulo na chamada Turnê de Despedida, após anúncio de pausa na carreira do grupo mineiro. A nova apresentação é no dia 13 de março de 2022, no Espaço das Américas (zona oeste), e se soma a outras duas datas, 11 e 12 de março (já esgotadas), inicialmente marcadas para 2020, mas adiadas por causa da pandemia de Covid.

