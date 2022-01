Simone Poncio, mãe de Saulo e Sarah, é internada em clínica psiquiátrica

Simone Poncio, ex-mulher do pastor Márcio Poncio e mãe de Saulo e Sarah, foi internada nesta segunda-feira (3) em uma clínica psiquiátrica para tratar da depressão. Segundo o perfil no Instagram 'Caso Família', Simone chegou na clínica acompanhada da filha Sarah e do namorado dela, o modelo Bruno Krupp. Em fevereiro de 2021, Simone e Márcio haviam anunciado o fim do casamento. Porém, semanas depois o casal reatou. Mas em setembro, os dois anunciaram o fim do casamento definitivo. Na noite de ontem (3), a influencer Gabi Brandt anunciou o fim do casamento com Saulo Poncio. Eles se casaram em 2019 e são pais de Davi, de 2 anos, e Henri, de 11 meses.

