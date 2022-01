Gabi Brandt anuncia fim do casamento com Saulo Poncio: 'coração em paz'

Gabi Brandt usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (03) para anunciar o fim do casamento com Saulo Poncio. Eles casaram em 2019 e são pais de Davi, de 2 anos, e Henri, de 11 meses. "Escrevo isso com lágrimas nos olhos mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, as vezes temos que dar 2 passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família. Eu e Saulo temos 2 filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis que passei ao lado dele. Aprendi muito com ele, conheci o amor de verdade, em sua pureza e maior intensidade possível! Vou ama-lo pro resto da vida e em mim ele terá pra sempre uma companheira e eterna intercessora", escreveu ela nem seu perfil do Instagram. No final de dezembro, Saulo comentou em suas redes sociais que o casal estava em crise e havia decidido dar um tempo na relação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.