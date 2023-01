Simone Mendes deixa no ar que foi bloqueada pela irmã Simaria; veja vídeo

No #Domingão , @SimoneMendes brinca sobre situação com @SimariaMendes : "Lembrei que tô bloqueada!" pic.twitter.com/X9oueWRsV5

A cantora Simone Mendes durante participação no programa Domingão com Huck, que foi ao ar neste domingo (15), deu a entender que foi completamente bloqueada pela irmã Simaria, após o rompimento que selou o fim da dupla. O momento constrangedor ocorreu após pergunta feita por Luciano Huck sobre como estava a relação das duas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.