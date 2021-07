Simone e Tirulipa defendem pastor acusado de pedofilia após vídeo polêmico

Além de Wesley Safadão, a cantora Simone e Tirulipa também saíram em defesa do pastor André Vitor, que está sendo acusado de pedofilia nas redes sociais após aparecer em um vídeo de Safadão abraçando uma criança por trás.

“Eu não poderia deixar de vir aqui mostrar a minha cara para deixar bem claro o amor que tenho por essa vida, que é a vida do André. Ele é um menino que me ajudou inúmeras vezes em minha vida. Conheço o André há mais de quinze anos. Foi um cara que me ajudou muito em muitos momentos”, iniciou Simone.

“Ele esteve comigo em minha primeira separação. Para quem não sabe, tive um relacionamento antigo antes do meu marido Kaká. Ele me ajudou muito, esteve presente no parto do meu filho, do Henry. Esteve presente em momentos de dor, de alegria. É um cara que eu conheço a índole, que eu amo muito”, disse.

“É meu amigo, meu irmão, eu confio nele. Eu confio nele. Sei que é um menino justo, menino íntegro, menino de Deus e muito amado. Então, estou passando aqui para deixar bem claro que estou do seu lado”, finalizou.

Tirulipa também defendeu André. “O que está acontecendo com essa internet? O que está acontecendo com esse povo? Por que esse povo tem tanto ódio de inventar histórias, de criar coisa onde não existe e de tentar cancelar as pessoas sem motivo? Para que, meu Deus? Nós passamos um final de semana maravilhoso na companhia de Wesley Safadão, amigos e o pastor André Vitor. Ele [André] é de dentro de nossa casa. É um cara que nos guia para o caminho de Deus, ele é o enviado de Deus para nos abençoar, nos ajudar e fortalecer em Cristo. Ele só faz o bem para todo mundo, é um amigo e irmão. Digo que é irmão porque é de dentro da minha casa”, disparou o humorista.

“Não é de um ano ou dois anos, não. Conheço André há mais de 10 anos. Parem, vocês vão acabar matando as pessoas. Nosso pastor, um homem de Deus, está desestruturado porque não fez nada, mas pessoas estão julgando, estão acabando com o rapaz. [...] Ele é um homem abençoado. Eu posso falar isso com clareza. Essas coisas [abuso sexual] acontecem com quem você não conhece, mas o André é um homem de Deus. Parem de mexer com ele. Vocês vão se arrepender por isso”, disse.

“É muito, rapaz, nessa internet... É muito 'mimimi', é o demônio do 'mimimi', é o diabo do 'mimimi'. Povo encapetado do demônio. O negócio é postar menos e viver mais”, finalizou.