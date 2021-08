Silvio Santos se recupera da Covid e tem data para voltar ao SBT

Cumprindo quarentena após ser diagnosticado com Covid-19, Silvio Santos está evoluindo bem ao tratamento e já tem data para voltar às gravações.

Segundo o Notícias da TV, o dono do SBT mandou avisar a equipe que na próxima semana já estará recuperado e voltará aos estúdios.

Vacinado com as duas doses do imunizante contra a Covid-19, Silvio está muito bem e sem sintomas, segundo o Notícias da TV.

O apresentador passou a maior parte da pandemia isolado em casa. Ele foi infectado logo após voltar a gravar. No entanto, ele parece sair ileso da doença.

Silvio tem mantido a rotina nos tempos de isolamento e vem conversando sempre com funcionários e familiares, além de manter o corpo ativo com muita movimentação.

Antes de voltar às gravações, ele deve cumprir o período de isolamento para não infectar mais pessoas e passar por novos exames para verificar se não está mais transmitindo o vírus.

Silvio chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein mas foi liberado no mesmo dia por não apresentar sintomas graves da doença. Ele ficou apenas algumas horas em observação devido à idade avançada.

Além de Silvio, Zeca Pagodinho também se recupera após ter sido infectado, não apresentando sintomas graves do vírus.

A vacina contra a Covid-19 não impede que o paciente seja infectado, no entanto ajuda a evitar que os casos evoluam para grave. Nenhuma vacina é 100% eficaz, mas a eficácia dos imunizantes usados são altas e as mortes são fortemente reduzidas em quem tomou as duas doses.