Silvio Santos é internado com Covid em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvio Santos, 90, foi internado em um hospital de São Paulo nesta sexta-feira (13). Ele recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e está sendo monitorado.

"Nosso pai está clinicamente bem", diz nota assinada pelas filhas Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel. Elas agradecem pelo "carinho de sempre" com o apresentador, mas afirmam que a internação foi uma precaução.

"[Ele está] daquele jeito que a gente ama... Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente", afirmam. "Mas testou positivo para Covid e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo."

Na quinta-feira (12), uma suposta internação de Silvio já havia sido alvo de rumores. Porém, tanto o SBT quanto a mulher de Silvio, Iris Abravanel, negaram a informação. Procurado pela reportagem, desta vez, o SBT ainda não se manifestou.

Silvio voltou a gravar no SBT no final de julho, após passar mais de um ano sem ir ao local. Primeiro, ele gravou o programa Roda a Roda Jequiti e depois retomou as atividades do Programa Silvio Santos, com plateia reduzida.

Até então, o SBT vinha exibindo reprises. Inicialmente dos dois últimos anos, mas recentemente também começou a resgatar cenas clássicas do patrão em edições mais antigas. Apareceram na tela celebridades que há anos não pisam na emissora, como Xuxa, além de Sandy e Junior ainda crianças.

“Com essa pandemia, tive que ficar em casa sem fazer nada, sei lá quanto tempo, esqueci tudo”, disse no primeiro programa inédito, emendando que estava com uma menina "chamada amnésia". No decorrer da brincadeira, Silvio citou o presidente Jair Bolsonaro, 66, (sem partido), dizendo que o procuraria para falar sobre reeleição.

“Eu nunca saí de São Paulo, só conheço o Rio, porque eu nasci lá, e Brasília, que é onde vou tratar de negócios. Vou falar com o Bolsonaro para ver se ele vai ser reeleito. Vou perguntar a ele se vai ser reeleito”, disse, aos risos.

O apresentador recebeu a segunda dose da vacina no dia 10 de março, em São Paulo. Ele havia recebido a primeira dose no dia 10 de fevereiro, e o momento foi celebrado por suas filhas Rebeca e Patricia Abravanel.

"Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade!", escreveu Patricia em suas redes sociais.

No próximo dia 19, o SBT, emissora da qual Silvio é dono, completa 40 anos. No último dia 8, o canal exibiu um documentário que narra a trajetória do animador e a criação da emissora, com depoimentos de mais de 40 personalidades.