Silvia Abravanel conta sobre briga com Yudi: ‘Ele desrespeitou o Silvio’

Silvia Abravanel contou que teve uma briga com Yudi Tamashiro, na época em que ela era diretora do ‘Bom Dia & Companhia’, do SBT. O motivo foi um corte de cabelo e o jovem chegou desrespeitar Silvio Santos.

"Tive uma briga como Yudi pela cabeça dura dele, mas ele peitou o Silvio, gente. Ele cortou o cabelo dele e não quis ir ao camarim dele. O Silvio mandou chamar ele”, relembrou a apresentadora no ‘O Programa de Todos os Programas’.

Tudo começou quando o dançarino com seus 15/16 anos cortou o cabelo e não comunicou a emissora. No dia seguinte, ele foi trabalhar e pegou todos de surpresa.

"Ele chegou com um cabelo diferente e lá a gente tem que pedir autorização para tudo. Assim, quer mudar o cabelo? Tem que pedir autorização porque somos funcionários da casa e é a nossa imagem. Cheguei nele e falei: 'menino, o que você fez?' e ele: 'cortei o cabelo’.

Silvia foi advertida pelo pai sobre o novo corte de cabelo de Yudi. Ela relembra que explicou que ninguém havia autorizado e o cantor tinha cortado por conta própria.

Mais um segundo inesperado ainda estava por vir. Ao retornar da reunião com o dono do SBT, Silvia avisou que o pai queria conversar com Yudi, mas ele se recusou a ir. O bate-boca entre eles então iniciou.

Eu disse: “Como não vai, menino? Você tá doido? Eu já comecei a tremer porque era o meu emprego que estava em jogo. Falei novamente: ‘você vai’. Yudi rebateu e disse que tinha cortado o cabelo por vontade própria.

“Ele não foi e ele (Silvio) mandou dispensar o Yudi. Aí, eu briguei com ele naquele dia. Falei: 'menino, você não pode fazer assim. Você trabalha em uma emissora, é contratado e não dono'. Aí, a gente acabou discutindo porque ele me desrespeitou, desrespeitou o dono da emissora, desrespeitou toda a chefia. Foi isso que aconteceu", finalizou.