Sikêra Jr manda recado para Xuxa após processo: 'não faz merd* nenhuma'

A embate entre Xuxa e Sikêra Jr ganhou mais um capítulo. O apresentador falou sobre o processo movido pela 'rainha de baixinhos' por ele ter associado a imagem dela à pedofilia durante o Alerta Nacional, na noite desta segunda-feira (16).

"A gente se encontra no tribunal, também sei recorrer. Vai dizer que a senhora manda no juiz? Está mandando no mundo, na RedeTV! Essa Xuxa está me deixando doido. Eu gostava dela", começou.

O apresentador também comentou sobre as exigências de Xuxa no processo. "Ela quer que eu pague R$ 500 mil, quer tirar meu diploma de jornalista, exigiu minha demissão na RedeTV! Não sabia que ela tinha comprado a emissora", disparou Sikêra.

Afrontoso, o jornalista 'mexeu' até o marido de Xuxa, o ator e cantor Junno Andrade. "Você deveria procurar emprego para o seu marido porque ele não faz merda nenhuma e vive na sua sombra. Tentou ser apresentador e não deu certo", avisou Sikêra.