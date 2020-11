Sikêra Jr. é vaiado em feira ao passear com candidato: 'vai embora'

Sikêra Jr. testou sua popularidade durante um passeio em uma feira livre de Belém, no Pará, ao lado do candidato a prefeito da cidade, Delegado Eguchi (Patriota).

Sikêra Júnior é recebido com vaias e causa revolta durante sua passagem por uma feira livre em Belém. O jornalista acompanhava Delegado Eguchi — candidato na disputa eleitoral para prefeito de Belém. pic.twitter.com/mee6PTT6hJ — Adriel Marques (@adrieltmarques) November 27, 2020



Populares e feirantes vaiaram e 'expulsaram' o apresentador e o político no ato de campanha às vésperas do segundo turno.

Outros vídeos mostram o candidato recebendo uma forte reação negativa dos feirantes, que o acusam de defender os interesses dos grandes empresários. Em um deles, o político conversa com uma mulher que diz que iria votar nele, mas que depois de suas declarações, perdeu seu voto.

Depois do acontecido, o comitê de campanha do candidato fez uma mudança na agenda, cancelando visitas às feiras ou com lideranças comunitárias.