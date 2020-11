Pabllo Vittar sacode bumbum gigante com biquíni de fita no clipe 'Bandida'

Pabllo Vittar e Pocah divulgaram na noite da sexta-feira o clipe de "Bandida", single que estará na versão deluxe do álbum "111", de Pabllo.

O clipe tem inspiração no conceito k-pop e traz as duas usando looks criados pelo artista de Roraima, Mateus Forte.

Nas cenas mais ousadas, a drag queen rebola o bumbum gigantesco usando apenas um biquíni de fita. A funkeira também abusa de looks ousados, rebolando com uma saia transparente.