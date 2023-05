Sidney Magal passa mal durante show e é retirado do palco

O SESI emitiu uma nota esclarecendo o assunto: "o artista Sidney Magal teve uma indisposição durante a sua apresentação no Sesi São José dos Campos, recebeu os primeiros atendimentos pela equipe médica de plantão no local, foi medicado e, por segurança e orientação médica, finalizou o espetáculo cantando nos bastidores".

A assessoria do artista explicou que o cantor teve um pico de pressão. "A pressão foi normalizada, mas preferimos não voltar. Ele vem de uma sequência de shows, então o pico de pressão é normal pra qualquer ser humano. Ele cantou mais alguns hits atrás do palco mesmo. Agora estamos chegando no hotel e ele está bem, não precisou ir para o hospital. Amanhã, já tem outro show marcado".

