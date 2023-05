Plano do governo para carros populare STF condena Collor e outras notícias desta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Plano do governo para carros populares, Lula não quer enfrentar Congresso por Marina, STF condena Collor e outras notícias para começar esta sexta-feira (26).

MERCADO

Governo Lula anuncia corte de impostos para carros populares; valor pode cair até 10,96%. Medida valerá para veículos de até R$ 120 mil, e desconto será maior para modelos mais baratos.

GOVERNO LULA

Governo faz acenos a Marina, mas evita enfrentar Congresso diante da fragilidade da base. Votações mostraram que força majoritária na Câmara está nas mãos de Arthur Lira e do centrão.

GOVERNO LULA

Marina ameniza reveses no Congresso: 'Situação não é fácil, governo não tem maioria'. Ministra do Meio Ambiente lamenta desidratação da pasta, elogia Lula e faz o 'L' com a mão, sinal de apoio ao petista.

BANCO CENTRAL

Arcabouço deixa claro que risco de inflação sair do controle não existe mais, diz Campos Neto. Presidente do Banco Central qualificou de 'estrondosa' a votação do projeto que muda o regime fiscal do país.

JUSTIÇA

Bolsonaro é condenado em 2ª instância por ataques a jornalistas durante mandato. Ex-presidente disse anteriormente que exerceu direitos de crítica e de liberdade de expressão.

ATAQUE À DEMOCRACIA

PF conclui que autor do requerimento da CPI do 8 de janeiro incitou ataques golpistas. Deputado André Fernandes, do partido de Jair Bolsonaro, é alvo de inquérito no STF.

JUSTIÇA

STF condena Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Julgamento terminou com 8 votos a 2; tribunal ainda decidirá o tamanho da pena e suas condições.

JUSTIÇA

Gabriela Hardt tem pedido de remoção sob análise e pode deixar a Lava Jato. Juíza substituta que atua na 13ª Vara Federal de Curitiba participa de concurso para transferência, mas ainda pode desistir até segunda-feira.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia começou a transferir armas nucleares para Belarus, diz Lukachenko. Ditador aliado de Vladimir Putin recebe armas táticas, ogivas e aeronaves do país vizinho.