Show especial de Adele ganha data de estreia na Globoplay

O álbum ’30’ de Adele foi lançado oficialmente nesta sexta-feira (19). E para a alegria dos fãs, o show especial ‘Adele: One Night Only’, que foi transmitido pela CVS no último domingo (14), vai estrear na Globoplay em 21 de novembro.

Pega leve comigo, Adele, que o meu coração não aguenta tanta emoção!



Entrevista com a Oprah com muitas revelações

As músicas clássicas que a gente já ama

4 músicas novas pra amar ainda mais



O especial #Adele: One Night Only chega por aqui dia 21! pic.twitter.com/qeGv4dhpuE — globoplay (@globoplay) November 18, 2021

O especial celebra o retorno da cantora aos palcos, com hits do longo da carreira e músicas inéditas do disco ’30’. De acordo com a Variety, o programa foi assistido por 9,9 milhões de pessoas nos EUA, e se tornou o show especial mais visto desde o Oscar em 2021.