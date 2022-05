Show de Gusttavo Lima tem briga generalizada entre mulheres; vídeo

Um show do cantor Gusttavo Lima, em Brasília, no último sábado (21) terminou em uma briga generalizada entre mulheres. Nas imagens, uma moça aparece caída no chão sendo agredida por outras com chutes e socos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.