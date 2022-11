Shakira mostra dedo do meio para Piqué ao encontrar ex no jogo do filho

Shakira reencontrou Gerard Piqué durante um jogo de beisebol do filho, Milan, no último fim de semana e chamou atenção de quem estava presente ao coçar o olho mostrando o dedo do meio em direção ao ex.

Shakira haciéndole una peineta a Piqué en pleno partido de fútbol infantil qué es exactamente pic.twitter.com/tK2tlyCzB3 — What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) November 20, 2022

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cantora com o dedo do meio na direção dos olhos por um tempo em direção onde estava Piqué.

Shakira gritou e pulou muito durante a partida enquanto Piqué passou boa parte do jogo mexendo no celular, com fones de ouvido e óculos de sol.

Esta foi a primeira vez que o ex-casal se reencontrou publicamente após o anúncio de separação.