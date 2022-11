Neymar é atacado por jornal alemão e vira chacota: 'Arrogância'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias atrás, Neymar publicou uma foto nas redes sociais que mostrava o short da seleção. Porém, ele resolveu acrescentar uma sexta estrela ao uniforme como se já tivesse conquistado o hexa na Copa do Qatar. Esse fato fez a imprensa internacional se irritar com a postura do atacante.

"O primeiro ataque de arrogância de Neymar", escreveu o jornal alemão Bild. "Os sul-americanos sonham com o hexacampeonato mundial -que o craque Neymar já conquistou para a seleção brasileira antes do início do torneio", emendou de forma irônica.

Além disso, o atacante brasileiro também virou chacota ao ser caracterizado em um vídeo nas redes sociais como "cai-cai". O site de esportes internacional Bleacher Report postou o conteúdo com os atletas em forma de bonecos.

Nele, o zagueiro holandês Virgil van Dijk dá um carrinho na bola, e Neymar sente dores no chão, algo que ficou caracterizado como uma conduta inadequada no histórico do camisa 10.

Enquanto isso, outros jogadores têm suas maiores habilidades valorizadas, como a velocidade de Cristiano Ronaldo e de Mbappé e a técnica de Messi.