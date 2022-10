Seu Jorge revela nome de 4º filho e vira piada na web: 'meu Deus, coitado'

Seu Jorge revelou no palco do "Domingão com Huck" qual será o nome de seu quarto filho. Karina Barbieri, namorada do cantor, anunciou que está grávida em agosto deste ano.

O artista comentou sobre o tema ao lado da filha Flor de Maria Jorge, de 19 anos. "Meu quarto filho vai se chamar Samba. Chega mais ou menos em 15 de janeiro", contou ao apresentador Luciano Huck.

O comandante da atração perguntou se a jovem cantora ficará com ciúmes após o nascimento do bebê. "Não, estou animada", garantiu Flor. A revelação gerou comentários dos fãs do artista no Twitter. "É muito vacilo com o menorzinho, ainda bem que ele vai ser filho do Seu Jorge", brincou uma das pessoas que acompanhavam a atração da TV Globo.