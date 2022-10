Repórter da Record descobre ao vivo sobre morte de amigo em acidente

“A vítima se trata de Luan Martins, de 31 anos. Me perdoa minha emoção, porque a gente acabou de receber a identificação e é um amigo meu de Guajará-Mirim. E eu não esperava, a gente está aqui desde as primeiras horas da manhã, eu não esperava que a identificação saísse e eu descobrisse que se trata de um amigo, o segundo amigo que eu perco hoje. Me desculpa, realmente me pegou de surpresa”, disse ela 'ao vivo' em lágrimas.

