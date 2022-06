Separados, PA, Scooby e Arthur Aguiar marcam presença em festa de DG

Paulo André e Pedro Scooby marcaram presença na festa de Douglas Silva, batizada de DG Forever e inspirada em Wakanda - país fictício dos quadrinhos da Marvel, onde se passa "Pantera Negra" -, na noite do sábado (4) em um sítio na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois, chegaram ao festejo Arthur Aguiar e Maíra Cardi.

DG, PA e Scooby ficaram muito próximos na festa, assim como era no BBB22, cantando muito pagode juntos. Depois, Paulo e Scooby foram juntos para o show de Orochi. O atleta e o surfista não apareceram em nenhum momento ao lado de Arthur Aguiar, e já rolam rumores de que eles teriam deixado o local antes da chegada do ator com Maíra Cardi.

Douglas posou ao lado de Arthur com direito a declaração nas redes sociais: “Meu parceiro ThurAr”. DG brilhou ao lado da família como o rei de Wakanda.

No BBB22, PA, DG, Scooby e Arthur eram amigos, embora volta e meia trocassem algumas farpas com o ‘pãozinho’. Mas o clima azedou completamente quando o reality show chegou ao fim, e pelo jeito, Arthur só fala com Douglas Silva atualmente.

O principal climão ficou por conta de Maíra Cardi, que detonou Pedro Scooby para defender o marido, e o perfil oficial de Arthur puxou mutirão contra o surfista em um paredão. Mas as coisas também não voltaram às boas com o cantor e Paulo André.

Simplesmente Paulo André e Scooby kkkkkk Aí preto pic.twitter.com/tpzIZt90XD — Breno (@Brenocommenta) June 5, 2022

PA, Scooby e DG cantando juntos, já podem preparar a turnê.pic.twitter.com/0pai5K1Yr3 — Central Reality (@centralreality) June 5, 2022