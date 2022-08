Sem ver Enrico, Amaury Nunes alfineta Karina Bacchi no Dia dos Pais

Segundo noticiou o colunista Leo Dias, o empresário não chegou a registrar o menino devido ao processo não ter sido finalizado. A atriz desistiu após término do casamento com Amaury.

Amaury Nunes fez um post comemorando o Dia dos Pais e aproveitou para alfinetar a ex-mulher Karina Bacchi. Recentemente, o empresário gravou um vídeo dizendo que não via Enrico, filho da atriz por fertilização in vitro, desde a separação em maio deste ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.