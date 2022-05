'Sem Limites': Série com Rodrigo Santoro e Álvaro Morte ganha primeiro trailer

Com estreia prevista para 8 de julho, a produção de Sem Limites aconteceu no País Basco e Navarra, nas localidades de Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite e na Catedral de Pamplona, bem como em Sevilha, Huelva e Madrid, antes de se mudar para a República Dominicana.

Eles percorreram 14.460 léguas, rumo ao oeste, completando a circunavegação do mundo; uma missão quase impossível que buscava encontrar um novo caminho para as "ilhas das especiarias" e que acabou mudando a história da humanidade ao provar que a Terra é redonda. Essa façanha transformou para sempre o comércio, a economia, a astronomia e o conhecimento do planeta, sendo considerada uma das maiores conquistas da história da humanidade.

