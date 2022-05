Salva pelo Velho do Rio? Saiba como seria o desfecho de Madeleine em Pantanal

A morte de Madeleine (Karine Teles) deixou dúvidas nos telespectadores, que ainda acreditam que a personagem pode ser salva pelo Velho do Rio (Osmar Prado) em “Pantanal”.

Especialmente porque na primeira versão de 1990, a morte não estava prevista na sinopse original de Benedito Ruy Barbosa. Ela sofreria um acidente a caminho do Pantanal mas sobreviveria e seria cuidada pelo Velho do Rio. Daí, eixaria o mundo de futilidades para trás e passaria a ver a vida de outro jeito, de forma simples, passando a defender o Pantanal.

No entanto, essa morte aconteceu porque a atriz Ítala Nandi, que interpretou Madeleine na primeira versão, pediu para sair da novela e foi a forma que o autor encontrou para por um fim à trama da personagem.

E agora, será que Madeleine terá um final feliz na segunda versão?

Segundo o Notícias da TV, as chances disso acontecer são poucas. Pelo menos por enquanto. Não há nenhuma cena da dondoca viva nos capítulos já entregues pelo autor do remake, Bruno Luperi. Como as novelas podem ter os capítulos alterados conforme a trama e Pantanal só termina em outubro, ainda há tempo de mudar alguma coisa caso essa seja a vontade do autor.

Mas a atriz Karine Teles desanimou os fãs ao fazer uma despedida da personagem nas redes sociais.

Em cenas desta terça-feira (24), José Leôncio tem um pesadelo com a ex pedindo ajuda para ir embora da região, como se estivesse presa ali para sempre. O protagonista ficará apavorado com o sonho.