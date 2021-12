'Sem dúvida', diz Caetano Veloso após coro de 'Fora, Bolsonaro' em show em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso foi um dos nomes presentes em um encontro com diversos artistas na noite deste sábado (18), na área externa do Auditório do Ibirapuera, dentro do parque na zona sul de São Paulo. Antes de entoar a canção "Luz do Sol" o público começou a gritar em coro "Fora, Bolsonaro". O cantor baiano, observou, concordou com a cabeça e pontuou: "Sem dúvida".

Crítico ao governo Bolsonaro, na última semana, o músico denunciou censura no Brasil à OEA, ao lado de artistas como Wagner Moura e Daniela Mercury. "Eu fui preso junto com Gilberto Gil em dezembro de 1968, poucos dias depois do Ato Institucional número cinco. Hoje me dói muito ver gente indo à rua pedindo a volta do AI-5."

Minutos no show deste sábado, a plateia já havia se manifestado com o mesmo grito quando Luísa Sonza estava no palco. Ela se aproximou da beira do palco e direcionou o microfone em sua mão na direção dos fãs e disse: "Adorei essa plateia".

As apresentações fizeram parte do espetáculo Encontros que #nãotêmpreço, dirigido pelo produtor e diretor musical Zé Ricardo. "É um presente de Natal para o público", define ele, que entre tantos trabalhos é diretor artístico do palco Sunset, do Rock in Rio.

Além de Caetano Veloso e Luísa Sonza, passaram pelo palco Alcione, Maria Rita, Liniker, Agnes Nunes, Rael, Xenia França e Paulinho da Viola, além de seus filhos João e Beatriz Rabello.

Em duplas, trios e em grupo, os artistas se revezaram no palco para cantar hits da música brasileira em uma noite de lua brilhante no céu da capital paulista.

Caetano Veloso entoou "Sozinho" ao lado da jovem Agnes Nunes. Já Luísa Sonza, em parte do show, dividiu o palco com a rainha Alcione para interpretar "Você me Vira a Cabeça". Alcione, por sua vez, também cantou ao lado de Maria Rita, "Não Deixe o Samba Morrer", e Liniker, "Ronda".

