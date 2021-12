Namorando Thiaguinho, ex-bbb Carol Peixinho pega buquê e tenta impedir 'com quem será'

No casamento da amiga Isabella Cecchi (do Big Brother Brasil 19), a ex-bbb Carol Peixinho pegou o buquê da noiva e tentou esconder quem seria o seu pretendente enquanto alguns convidados cantavam o “com quem será”. Vem ai peixinho casando com o thiaguinho pic.twitter.com/gigzGO6d0K — fernanda (@andradzalez) December 19, 2021 Alguns começaram a cantar “Com quem será”, e a noiva falou no microfone: “Não vou nem dizer”. Carol tirou o microfone de Isabella, dando um abraço na amiga e impedindo que ela falasse mais. No entanto, o convidado que filmava a cena completou: “Vai depender, vai depender se Thiaguinho vai querer”. Há algum tempo existem rumores de que a baiana está vivendo um affair com o cantor, que é ex-marido de Fernanda Souza. Discretos, eles ainda não falaram publicamente sobre o romance.

