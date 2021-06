Selton Mello, Vladimir Brichta e mais são vacinados contra Covid no Rio

Os famosos com menos de 50 anos marcaram presença nos postos de saúde do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 30, para se imunizarem contra o coronavírus. Selton Mello, 48, Vladimir Brichta, 45, Poliana Abrita, 45, Carolina Kasting, 45, Samara Felippo, 42 e André Gonçalves, de 45, foram alguns deles, além de Débora Falabella e Supla.

