Sasha Meneghel e João Figueiredo celebram um ano de casamento

Há uma semana, o artista fez uma declaração para a mulher. "Essa semana nós fazemos um ano de casados, já. Passa rápido demais! [...] Babe, tenho tanto, mas tanto orgulho de você e [...] eu quero viver a vida te abraçando, te esquentando no frio, do seu lado, torcendo e celebrando as suas conquistas. Te amo muito!", escreveu.

"Domingo completamos um ano de casados e voltamos para o lugar da nossa lua de mel para comemorar. Muito feliz em estar aqui de novo!", disse o cantor e compositor ao publicar uma sequência de fotos do lugar e de momentos com a mulher.

