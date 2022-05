Kourtney Kardashian e Travis Baker se casam na Itália

Kourtney Kardashian e Travis Baker se casaram neste domingo (22) em uma cerimônia de luxo realizada no Castelo Brown, uma construção do século 16, em Portofino, na Itália. Essa é a terceira cerimônia realizada pelo casal, que oficializou a união no civil e em Las Vegas, e ainda pretende realizar mais uma celebração ao voltar para os EUA.

Ainda tô processando o vestido da #Kourtney pic.twitter.com/mxA2uH0N9O — Natalia Brisolla (@natibrisolla) May 22, 2022

A noiva escolheu um longo véu branco com direito a rosto coberto e a imagem de uma santa bordada. O vestido foi um curtinho ousado de cetim, com detalhes em renda. O baterista do Blink 182 escolheu um terno da Dolce & Gabanna.

Kourtney entrou ao som de Ave Maria, acompanhada da mãe, Kris Jenner. O pai dela, o advogado Robert Kardashian, morreu em 2003.