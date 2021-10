Sarah Poncio chora e se revolta ao ser acusada de tratar filho adotivo diferente

Em uma sequência de stories, Sarah Poncio desabafou após ser acusada por internautas de tratar o filho adotivo Josué diferente. A criança foi adotada no início do ano passado.

A influencer havia publicado vídeos presenteando os três filhos e a enteada pelo Dia das Crianças. Após a publicação Sarah recebeu uma série de mensagens acusando-a de rejeitar o filho caçula.

"Eu postei o vídeo trazendo os presentes, e a meu ver não tem nada ali. Mas as pessoas cismam em ver coisas e me mandar coisas absurdas. Alegando coisas que não tem fundamento nenhum. Que mãe ia passar por um processo demorado, arriscado, doloroso se não amasse, se não cuidasse? Ou passar por tudo isso e depois fazer diferença de filho, tratar mal?", disse aos prantos.

"Isso não tem cabimento. E eu, como mãe... Isso me fere muito, porque podem falar o que quiser de mim. Nunca venho aqui falar de hate. Quer falar do meu corpo, da minha vida? Fale. Mas quando falam dos meus filhos ou de mim como mãe, isso fere muito. E isso é uma coisa da cabeça das pessoas. Se eu posto um vídeo do João brincando sozinho, ninguém fala nada. Se eu posto o José brincando sozinho, ninguém fala nada. Se eu estiver com o Josué e não com os outros dois, ninguém ainda vai falar nada, mas se eu postar alguma coisa com qualquer um deles menos com o Josué, as pessoas vão me atacar".

Eu estava ali no momento com quatro crianças, sabe? Tentando dar atenção para todo mundo. Não tinha como ficar com os quatro. Não sei por que estou explicando o óbvio, não tem o que explicar. Só parem de inventar coisas na cabeça de vocês e atacar pessoas que só querem fazer o bem! Eu amo ele, ele é o meu filho e eu vou fazer de tudo para ele se sentir amado, para se sentir bem. Tudo o que eu faço para um, faço para outro, tenho o maior zelo do mundo. Acho ridículo vir aqui falar uma coisa que é óbvia, mas não estava mais aguentando", disse Sarah.