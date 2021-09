Sarah Harding, do Girls Aloud, morre aos 39 anos

Morreu neste domingo (5) a ex-integrante do grupo Girls Aloud, Sarah Harding, vítima de um câncer de mama aos 39 anos.

Nas redes sociais da artista, a sua mãe assinou uma mensagem comunicando o falecimento: “É com profundo pesar que hoje estou compartilhando a notícia de que minha linda filha Sarah infelizmente faleceu. Muitos de vocês saberão da batalha de Sarah contra o câncer e que ela lutou muito desde o diagnóstico até o último dia. Ela nos deixou pacificamente esta manhã. Gostaria de agradecer a todos por seu amável apoio durante o ano passado. Significou o mundo para Sarah e deu-lhe grande força e conforto saber que era amada. Eu sei que ela não vai querer ser lembrada por sua luta contra esta doença terrível - ela era uma estrela brilhante e espero que seja assim que ela possa ser lembrada".

Sarah foi diagnosticada com câncer de mama em dezembro de 2020 e havia informado que não sabia quantos meses teria de vida, porque a doença se espalhou por sua coluna vertebral. "Em dezembro, o médico me disso que o próximo Natal (de 2020) provavelmente seria meu último. Não quero uma previsão exata, não sei por que alguém iria querer isso", disse ela, no livro 'Hear Me Out', publicado pelo jornal The Times.