Jojo Todynho se revolta ao ser acusada de estar com namorado de outra

Jojo Todynho finalmente se pronunciou neste domingo (5) após uma jovem afirmar que descobriu que o seu ‘ficante sério’ estava namorando, ao mesmo tempo, a campeã de A Fazenda 12. Em um vídeo, a funkeira começou pedindo desculpas à sua assessora, seus amigos e sua família, que haviam a aconselhado a não falar nada sobre o caso, e deu satisfações sobre a situação.

“Se vocês estavam com saudade da antiga Jojo, voltei aqui só por um momento. Eu sou papo reto. Eu não mando recado… Vir nas minhas redes sociais inventar mentira, porque comigo não tem caôzada, vocês sabem como as coisas funcionam comigo”.

“vocês acham mesmo que eu Jordana, Jojo Todynho, preciso ficar andando com macho dos outros? VAGABUNDA ANTIGA, PIRANHA APOSENTADA” KKKKKKKKK LENDAAAAA pic.twitter.com/r3baciVoPQ — alemagnos (@alemagnoss) September 5, 2021

“Vocês acham mesmo que eu, Jordana, Jojo Todynho, preciso mesmo ficar andando com macho dos outros? Vagabunda antiga, piranha aposentada? Nunca precisei deitar com macho de ninguém até porque eu tenho o homem que eu quero, na hora que eu quero. E nem tempo eu tenho pra isso. Bato no peito pela educação que minha avó e minha tia me deram. Nunca mexi em nada de ninguém.”, começou.

Jojo se revoltou com quem anda a xingando na internet: “Tô num nível de estresse que não consigo dormir, to com a crise de ansiedade atacada. Então, me respeitem. Eu não preciso andar com macho de ninguém não”.

Sobre estar namorando o ficante da jovem, ela deu a entender que não sabia e que ficante não é namorado, além de ter afirmado que está solteira: “As pessoas andam com outdoor? Eu não sabia que ficante era namorado”, continuou. “Eu sou uma mulher solteira e eu conheci o digníssimo solteiro.”.

Ela também deu a entender que o caso só foi exposto às custas da sua fama. "Se eu não fosse quem eu sou, ninguém estaria falando nisso".