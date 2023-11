São Paulo e Rio têm dia mais quente do ano, STF define pena de mais cinco pelo 8/1 e outras notícias do dia

Parceria entre Folha e Google Arts & Culture disponibiliza milhares de fotos históricas. De retratos icônicos de Pelé e Ayrton Senna às Diretas Já, acervo ilustra toda a trajetória do Brasil pelas lentes do fotojornalismo.

RBD invoca criança interior e canta todos os seus hits em show apoteótico em SP. Banda se apresenta na capital paulista após 15 anos com estádio do Morumbi lotado e leva fãs brasileiros às lágrimas.

Botafogo e Bragantino empatam, e Palmeiras é o líder do Brasileiro. Equipe carioca conseguiu virada ainda no primeiro tempo, mas levou gol de empate nos acréscimos.

Milei e Massa se chocam por relações com Brasil em último debate na Argentina. Candidatos à Presidência se enfrentam cara a cara antes das eleições do próximo domingo (19).

Rio e São Paulo vivem dia mais quente do ano, com sensação térmica de até 50°C. Termômetros chegaram a bater 42,5°C na capital fluminense, paulistanos encararam até 38,5°C.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo e Rio têm dia mais quente do ano, STF define pena de mais cinco pelo 8/1, questão é anulada no 2º dia do Enem e outras notícias para começar esta segunda-feira (13).

