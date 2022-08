Sandy e Wanessa Camargo abrem o jogo sobre rivalidade

Sandy e Wanessa Camargo abriram o jogo sobre rivalidade no passado. Ao contrário do que muitos pensam, a rivalidade entre as cantoras nunca existiu e ambas sempre foram admiradoras uma da outra.

"O que foi feito com a gente na mídia... Eu sempre fui muito fã, ia nos shows, tinha todos os CDs, você é um exemplo para todo mundo e me colocaram num lugar que eu falava: 'Mas eu não sou tão diferente assim...'. Para fazer o jogo, sabe?”, disse Wanessa

"Era mais para saciar a vontade dessas pessoas de: precisa ter intriga, rivalidade, contraponto...", emendou Sandy.

"O mais legal foi ver que os fãs, que entraram nessa pilha, quando viram a gente fazendo esse movimento se libertaram também", vibrou a filha de Zezé Di Camargo.

As duas estão juntas no projeto “Nós, Voz, Eles 2” que vai ser lançado no dia 4 de agosto.