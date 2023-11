Sandra Annenberg tem alta médica após pisar em taturana: 'dor alucinante'

A jornalista publicou um vídeo falando sobre o susto e que já está recuperada. "Quando voltei no fim do dia ( após gravação de fim de ano da TV Globo), nós recebemos aqui em casa uma amiga e a filha dela. Fomos levá-las na porta, eu estava descalça e piso em alguma coisa. Senti uma fisgada. Achei que tivesse sido picada por uma formiga. Aqui em casa tem muito bicho. Já apareceu coruja, pássaros o tempo todo, lesma. Parece mais do que uma formiga. Começou a doer muito. Comecei a gritar de dor. Ardia, queimava, uma dor alucinante. Peguei um gelo, passou. Quando tirei o gelo continuava doendo.".

