Caçula da seleção, Endrick está namorando modelo torcedora do Palmeiras; fotos

Endrick, caçula da seleção que vem sendo uma das promessas do futebol brasileiro, vive um namoro discreto com a modelo Gabrielly Miranda, de 20 anos, que é torcedora fervorosa do Palmeiras, onde ele joga.



Na última semana, o atleta de apenas 17 anos viralizou nas redes sociais com uma entrevista bem ‘pé no chão’ acerca da fama dos jogadores, mostrando que prioriza preservar sua imagem e não deixar o sucesso subir à cabeça.

Segundo o jornal Extra, o casal foi flagrado em um restaurante de São Paulo. A loira frequentava os jogos do Palmeiras antes mesmo de namorar o rapaz, e os dois se conheceram por conta do futebol. Assim como Endrick, a loira não curte baladas, prefere restaurantes e é religiosa.



Assim como o namorado, Gabrielly também mostra ser discreta nas redes sociais, mesmo que trabalhe como modelo. Ela mantém um perfil privado nas redes sociais, onde tem apenas amigos e familiares, e outro público, no qual mostra fotos profissionais de ensaios e publiposts, com 36 mil seguidores.

Amizade com a ex ---- Antes de viver o romance com Gabrielly, Endrick namorou Lara Fernandes, com quem manteve a amizade após o fim do relacionamento. Ele chegou a presentear a ex com um carro avaliado em R$ 100 mil, no seu aniversário em abril.