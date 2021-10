Sammy fala sobre decisão de perdoar Pyong: 'Passei noites orando para Deus'

Sammy Lee abriu o coração sobre a reconciliação com Pyong Lee, após polêmica de traição durante a estadia do youtuber no reality show Ilha Record.

"Não conseguiria voltar se eu não sentisse uma mudança honesta e verdadeira, a minha evolução pessoal durante os últimos meses também foi muito significativa na minha decisão. Sem falar no Jake, ele é um vínculo eterno que terei com o Pyong. O nosso filho é a combinação mais pura das nossas qualidades e o que nos impulsiona para frente”, contou Sammy ao colunista Leo Dias.

A atriz disse ainda que assistiu ao vídeo de perdão do marido e isso a ajudou a tomar a decisão se voltaria ou não com o ex-BBB. "No final do vídeo, eu senti esperança. Passei muitas noites orando para Deus, mas quando vi o vídeo, senti paz. A paz que excede todo entendimento, que não tem explicação”, acrescentou.