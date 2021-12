Samara Felippo fala sobre relacionamento aberto de 7 anos com humorista: ‘não é fácil'

"A gente não nasceu para ser monogâmico. Sei que é um tabu para muitas pessoas que eu conheço, mas que ciúme é esse que vira prova de amor? Eu sou livre, e meu namorado entende bem isso. A gente não está junto há sete anos à toa. Existem limites, claro, existem acordos. Tem situações que não são tão confortáveis, e aí a gente sente para conversar", explica a atriz em conversa com o canal "Mais que oito minutos", no YouTube.

Samara Felippo abriu o jogo sobre o seu relacionamento que já dura 7 anos com o humorista Elídio Sanna, do grupo Os Barbixas, e é livre da monogamia.

