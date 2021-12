Apresentadora da Globo comete gafe com telespectador: ‘beijo pro seu pau’

Lendo mensagens enviadas por telespectadores no Twitter, Yonara trocou as bolas ao mandar um beijo para o pai do fã do jornal. “Manda um beijo para o meu pai, Walquir, e pra mim também. Yonara, meu pai assiste todos os dias o JRO1“, leu ela.

Yonara Werri, apresentadora do Jornal de Rondônia primeira edição, da afiliada da Rede Globo, Rede Amazônica, trocou as palavras durante o telejornal e cometeu uma gafe difícil de passar despercebida.

