Salário de Bruna Marquezine em Besouro Azul é revelado

Bruna Marquezine estreou em Hollywood com o filme de super-heróis Besouro Azul, da DC Comics, e o salário que a nossa brasileira recebeu para protagonizar o longa ao lado de Xolo Maridueña foi revelado pelo The Hollywood Reporter.



Segundo a publicação, a atriz teve um cachê de US$ 170 mil, o equivalente a R$ 830 mil. Xolo Maridueña recebeu muito acima do valor, fazendo jus à diferença na remuneração que existe entre homens e mulheres: US$ 850 mil ou R$ 4 milhões. Embora o ator americano seja o principal protagonista, Bruna teve tanto tempo de tela quanto Xolo no longa.

Já a veterana Susan Sarandon, que faz a vilã da trama, recebeu US$ 150 mil. Adriana Barraza, a vovó Nana, levou para casa US$ 350 mil, e Elpidia Carrillo, a mãe de Jaime Reyes, também teria tido um salário maior do que o de Bruna, US$ 200 mil.



O filme arrecadou US$ 100 milhões de bilheteria mundo todo, sendo a maior parte nos EUA, o que pode alterar o cachê dos atores.