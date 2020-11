Saiba quem é o galã que trocou beijos com Anitta no Piscinão de Ramos

O galã com quem Anitta trocou beijos na gravação de seu novo clipe, no Piscinão de Ramos, chamou a atenção da mídia e dos fãs da cantora. O que muitos não sabiam é que eles são velhos conhecidos dos tempos de Honório Gurgel.

De acordo com o jornal Extra, Tiago Alves viveu um affair com a 'Poderosa' antes da fama. Inclusive, foi ela que o convidou para gravar as cenas de beijo na água.

Ainda segundo a publicação, Tiago é jogador de futebol e atuou em um time da Suécia, ano passado, antes de retornar para o Brasil. O novo clipe de Anitta faz parte do projeto 'Girl from Rio' previsto para ser lançado em 2021.