Saiba porque Fátima Bernardes estava na posse de Lula

Nas redes sociais, Fátima compartilhou o convite para a posse com o seu nome e o de Túlio, e também posou com o deputado federal Alessandro Molon (PSB) e a sua mulher, além de Gil do Vigor e os jornalistas Nilson Klava, Delis Ortiz e Heraldo Pereira.

Fátima Bernardes acompanhou a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e levantou curiosidade sobre o motivo de ter participado do evento.

