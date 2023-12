Sai resultado de teste de DNA de mulher que diz ser filha de Pelé

O resultado do teste de DNA da mulher que se diz filha de Pelé deu negativo. A família do jogador de futebol, que faleceu em dezembro do ano passado, aguarda uma contraprova para dar início ao processo do inventário do ídolo do Santos, de acordo com o Estadão.

O novo teste está sendo feito em uma clínica particular de São Paulo. Pelé respondia na Justiça uma ação de paternidade movida por Maria do Socorro Azevedo, que alega ser filha do 'Rei do Futebol'.

Pelé iria fazer o teste, mas acabou falecendo antes. No entanto, no testamento ele citou a possibilidade de ter outra filha, além dos outros seis.

Após o resultado do DNA definitivo, a família do ex-jogador dará início a partilha de bens deixada por ele, estimado no valor de R$ 78 milhões. Edinho foi ordenado inventariante com o aval dos irmãos após Marcia Aoki, viúva de Pelé, abrir mão da função.

Divisão de bens - Segundo deixado pelo ídolo do Santos, 30% de seus bens e uma casa no Guarujá foram destinado a Márcia, já os filhos e a enteada dividirão 60% da herança, 10% serão dos netos, filhos de Sandra Regina, que Pelé nunca reconheceu.