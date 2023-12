Filho de Zé Neto passa por cirurgia após acidente com anzol

Natália Toscano, esposa de Zé Neto, compartilhou com os seguidores que o primogênito do casal, José, de 6 anos, precisou passar por uma pequena cirurgia após sofrer um acidente com um anzol de pesca.

A esposa do sertanejo recebeu ligação da babá informando o ocorrido. "Gente, falei com vocês, entrei em reunião, saí da reunião rapidinho, já era dez para meio-dia e falei: 'bom, vou dar um pulo na loja, porque preciso buscar um negócio e volto para almoçar'. Nesse meio tempo, estou na loja e recebo uma ligação da Pri, que é a babá das crianças, assim: Ná, o José sofreu um acidente. Meu coração já veio aqui. 'O que aconteceu, Pri? Um amiguinho enroscou ele no anzol. Vou te mandar uma foto. E aí ela me mandou uma foto dele com o anzol fincado na boca", detalhou.

"Na hora, minha perna estremeceu, falei com a mulher da loja: 'eu preciso ir embora'. Era uma trela que estava fincada na boca dele, tem três anzóis. Ele estava pescando no condomínio. A sorte é que(o amiguinho) não puxou de volta senão teria rasgado (a boca). Cheguei e ele estava com a trela, o anzol de três pontas, com sangue escorrendo, assustado", continuou.

"Enfiei ele no carro, e fui com ele para o hospital. Liguei para o Zé e falei: 'me encontra no hospital'. Socorro, Deus. Meu estômago embrulhou, minhas pernas bambearam. Chegou lá, os médicos examinaram, ele não tinha dor, estava bem, precisou passar por um procedimento (cirúrgico), a gente precisou dar uma sedada nele no local, anestesia local, abrir e tirar. Já estou em casa, ele está bem, de boquinha inchada. Os sustos que mães e pais passam", contou.