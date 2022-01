Sabrina Sato é contratada pela Globo e vai apresentar reality show

Sabrina Sato, 40, volta à TV Globo 19 anos após o BBB, que a tornou conhecida nas telinhas. Ela foi anunciada nesta segunda-feira (10) como apresentadora do reality show Desapegue se for Capaz, que tem previsão de estreia para o final de abril no canal pago GNT.

Pode entrar, @sabrinasato A nova apresentadora do GNT tá chegando por aqui pra comandar o novo programa "Desapegue Se For Capaz", com Micaela Góes e Gabriela de Matos, a partir de abril. Fica de olho que em breve vamos contar mais novidades! pic.twitter.com/K01yRz0iST — Canal GNT (@canalgnt) January 10, 2022

A proposta do programa é promover uma transformação na vida dos participantes por meio da reorganização de suas casas. A ideia é envolver decoração, arrumação e sustentabilidade.

A apresentadora está animada para estrear no canal pago do Grupo Globo "Quando fui convidada pelo GNT para apresentar o Desapegue se for Capaz, me senti muito honrada em fazer parte de um canal múltiplo, que sempre nos propõe ótimas reflexões sobre o comportamento humano", afirmou. "Vai ser um novo desafio na minha carreira, em uma casa que inspira a gente."

As gravações do programa devem começar em fevereiro, em São Paulo. A primeira temporada do programa contará com 10 episódios, que serão exibidos semanalmente.