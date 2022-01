Márcio Victor pede desculpas ao Padre Fábio de Melo após dança polêmica

Márcio Victor, vocalista do grupo de pagode Psirico, pediu desculpas ao Padre Fábio de Melo, nesta segunda-feira (10), após convite 'polêmico' para dançar a música Lepo, Lepo, durante o Domingão com Huck. A brincadeira gerou polêmica na web. "Me desculpa por tudo Padre @pefabiodemelo. Mas o Psirico é isso, alegria, respeito e irreverência.", escreveu o cantor em seu perfil no Instagram. Os seguidores aprovaram o perdão do cantor do Psirico. “Ninguém resiste a esse swing Brasil”, “fez o padre meter dança”, “esse padre é um fofo”, “adorei”, dispararam.

