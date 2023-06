Sabatina de Zanin para o STF, protestos na Argentina e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabatina de Zanin para o STF, Caixa recua de cobrança de Pix para PJ após ordem do governo, protestos violentos na Argentina e outras notícias do dia na Folha.

POLÍTICA

Zanin encara Senado com histórico recente sem rejeições. Última vez que Casa barrou nome ao STF foi em 1894, quando barrou escolhidos pelo então presidente Floriano Peixoto.

PIX

Planalto ordena e Caixa volta atrás em cobrança de Pix para pessoa jurídica. Banco público havia anunciado cobrança de tarifa em pagamentos via Pix para pessoas jurídicas.

GOVERNO LULA

Coordenação de segurança de Lula vai voltar ao GSI, diz Rui Costa; decisão é derrota para a PF. Cúpula da Polícia Federal queria comandar proteção do presidente; ministro fala em 'modelo híbrico'.

GOVERNO LULA

Marcos Uchôa vira face da comunicação de Lula e 'levanta a bola' para presidente. Contratado pela EBC, ex-jornalista da TV Globo apresenta live do petista e compara seu papel ao de um levantador no vôlei.

MERCADO

Valor do imóvel do Minha Casa, Minha Vida sobe para R$ 350 mil; subsídio também aumenta. Medida foi aprovada pelo Conselho do FGTS; governo estuda nova elevação do teto a pedido de Lula.

MERCADO

Presidente da CVM incentiva envolvidos em fraude da Americanas a fazerem delação. Órgão que fiscaliza empresas com ações negociadas em bolsa tem 16 procedimentos sobre caso.

COTIDIANO

Relator do Plano Diretor recua de verticalização nos bairros de SP. Nova proposta desiste de parte dos estímulos a prédios nas áreas longe de ônibus e metrô.

MUNDO

Protestos violentos tomam província da Argentina e jogam tensão nas eleições. Manifestantes contrários a reforma constitucional 'express' em Jujuy tentam incendiar Casa Legislativa.

MUNDO

Submarino que desapareceu tem só um botão e é dirigido por controle de videogame. Veículo transporta turistas para explorar destroços do Titanic; embarcação teria mais 40 horas de oxigênio.

COTIDIANO

Condenada pela morte de Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá é solta em São Paulo. Ela deixou o presídio feminino de Tremembé (SP) na noite desta terça-feira (20).

CRACOLÂNDIA

Empresa de mulher de PM oferece segurança privada na cracolândia, dizem moradores e comerciantes. OUTRO LADO: Soldado diz que empresa é de sua mulher e presta serviço de controle de acesso e limpeza.

CELEBRIDADES

Cirurgiã de harmonização de Stênio culpa 'luz da TV' por 'distorção' e diz que 'nem Jesus agradou a todos'. Ela revela também que ator está inchado por uso de corticoide por causa de uma contusão na academia.

TELEVISÃO

STJ não reconhece Rose Miriam em testamento de Gugu Liberato. Apresentador não reconheceu a mãe de seus filhos, que tem acesso negado à herança mesmo se comprovar a união estável.

CELEBRIDADES

Após suposta traição, Neymar compartilha indireta e aparece de mãos dadas com Bruna Biancardi. Casal está esperando seu primeiro filho.

COMIDA

Peruano Central é eleito melhor restaurante do mundo; América Latina chega ao topo pela 1ª vez. Brasil mantém apenas um representante no ranking 50 Best, o paulistano A Casa do Porco.

RESTAURANTES

A Casa do Porco, 12º melhor do mundo, tem menu-degustação por R$ 290. Restaurante dos chefs Janaína e Jefferson Rueda em SP teve maior desempenho do Brasil no 50 Best.